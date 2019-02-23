فيديو..الداخلية تداهم 77 بؤرة اجرامية لتطهيرها من الخارجين عن القانون

كتب محمود عبد الراضي

وجهت وزارة الداخلية حملات امنية لملاحقة الخارجين عن القانون ، حيث جاءت التحركات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط 1405 قطعة سلاح نارى، عبارة عن " جرينوف - 139بندقية آلية – 275 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" - 92 طبنجة – 898 فرد محلى الصنع – 3271 طلقة مختلفة الأعيرة – 1688 قطعة سلاح أبيض".

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام القضائية، وضبطت 536991 هاربا من حكم قضائى، بينها 2478 حكم جناية، و185924 حكم حبس، و282486 حكم غرامة، و66103 أحكام مخالفة.

وطاردت أجهزة الأمن الخارجين عن القانون وضبطت 27 تشكيلًا عصابيًا ضموا 104 متهمًا، ارتكبوا 87 حادث سرقة متنوع، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 62 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 78 متهما.