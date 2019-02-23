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فيديوجراف.. قصة تجنيد سارق صفحة ابنة الشهيد هشام بركات بالمخابرات التركية

السبت، 23 فبراير 2019 09:16 م
فيديوجراف.. قصة تجنيد سارق صفحة ابنة الشهيد هشام بركات بالمخابرات التركية هشام بركاته وابنته المستشارة مروة
كتبت : دينا الحسيني
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يظن الإخوان دائماً أن جرائمهم لن تخرج إلى النور، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية المصرية دائماً ما تقف لهم بالمرصاد لتكشف النقاب عن جرائمهم في حق مصر والمصريين، وآخرها افتضاح أمر الإخوان الهارب بتركيا بلال حسام، الذي قام بالسطو على صفحة المستشارة مروة هشام بركات نجلة النائب العام الشهيد، والذي نسب لها تصريح مزور على الصفحة برفضها إعدام المدانيين الـ 9 في قضية اغتيال والدها، إلا أنه سرعان ما قامت نجلة الشهيد بتقديم بلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة .
 
 
ليفتضح أمر الإخواني من إسطنبول بأنه من قام بالسطو على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" وقام بتغيير كلمة السر وتمكن من السيطرة على الحساب .
 
وبلال حسام يعد أخطر الهاكرز المنتمين لحركة "حسم" ويمتلك قدرات خاصة في التعامل الرقمي  وهو أحد مؤسسى شبكة رصد ومسئول اللجان الإعلامية للجماعة، وكاتب بموقع عربي بوست، استغلته المخابرات التركية في السطو على حسابات معارضيها.
 
تردد اسمة ضمن المتورطين في حادث اغتيال اللواء عادل رجائي، وهرب إلى تركيا عبر السودان، وفجر قضية شذوذ الإخواني الهارب بإسطنبول إبراهيم إسماعيل.
 
 

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