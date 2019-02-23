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فيتنام تعلن عن اعتزام زعيم كوريا الشمالية القيام بزيارة رسمية لها "خلال أيام"

السبت، 23 فبراير 2019 08:39 ص
فيتنام تعلن عن اعتزام زعيم كوريا الشمالية القيام بزيارة رسمية لها "خلال أيام" كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
هانوى (رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم السبت، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام"، وذلك فيما يستعد البلد الآسيوى لاستضافة قمة كيم مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا الأسبوع فى العاصمة هانوي.

وجاء فى بيان للوزارة أن كيم سيزور فيتنام تلبية لدعوة من نجوين بو ترونج رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعى الحاكم، ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل.

وستعقد قمة ترامب وكيم يومى 27 و28 فبراير وتأتى عقب الاجتماع التاريخى للزعيمين فى سنغافورة فى يونيو، ولم تؤكد بعد وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام ولا قمته مع ترامب.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن فيتنام ستحظر المرور على طريق من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوى قادما من محطة للقطارات على الحدود الصينية.

لكن مصدرا على اطلاع مباشر بالأمر قال لرويترز إن فيتنام تعد أيضا خطة لاستقبال كيم فى حال وصوله جوا إليها.

 

 


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