فنزويلا تغلق المعابر الحدودية مع كولومبيا جزئيا

كاراكاس /أ ش أ/

أمرت حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم السبت، بإغلاق جزئى للمعابر الحدودية مع كولومبيا، قائلة إن هذه المعابر تشكل تهديدا لسيادتها الوطنية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أن الإغلاق جاء فى ظل انتهاء زعيم المعارضة الفنزويلى الذى أعلن نفسه رئيسًا مؤقتا للبلاد خوان جوايدو من تحضيرات نقل مساعدات إنسانية أمريكية لبلاده عبر الحدود الكولومبية.

يُذكَّر أن جوايدو عبر الحدود الفنزويلية- الكولومبية أمس الجمعة، لتنظيم إدخال المساعدات إلى بلاده، بعدما أمر الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بعدم السماح لهذه المساعدات بدخول البلاد عبر الحدود البرازيلية.

وكانت حكومة مادورو قد أغلقت أيضاً حدودها البحرية مع جزر "أروبا" و"كوراساو" و"بونير" الواقعة جنوب البحر الكاريبى وولاية "فالكون" الواقعة غربى البلاد، فى 20 فبراير، أمام إدخال المساعدات إلى البلاد.