فريق إدارة العفو الدولية يعتزم الاستقالة بعد أدلة عن وجود تحرش داخل المنظمة

لندن /أ ش أ/

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، اليوم السبت، أن فريق إدارة منظمة العفو الدولية كاملاً عرض تقديم استقالته، بعد أن خلص تقرير مستقل إلى وجود ثقافة مسمومة من التنمر والتحرش بالعمل داخل المنظمة.

وذكرت (بى بى سي)، أن 7 أعضاء فى مراكز قيادية بالمنظمة أقروا بوجود مناخ من التوتر وانعدام الثقة، مضيفة أن التقرير المستقل أشار إلى وجود أدلة على التنمر والتحرش والتمييز على أساس الجنس والعنصرية فى جميع أنحاء المنظمة، وكان انتحار اثنين من موظفى العفو الدولية العام الماضى دفع إلى إجراء هذه المراجعة.