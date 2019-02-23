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فحص 2 مليون و68 ألف مواطن منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالمنوفية

السبت، 23 فبراير 2019 12:56 م
فحص 2 مليون و68 ألف مواطن منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالمنوفية مبادرة 100 مليون صحة -ارشيفية
المنوفية ــ محمد فتحى - محمود شاكر
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أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن فحص 2 مليون و68 ألفا و324 مواطنا ومواطنة، بنسبة إجمالية تعادل 85% منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحتي الآن، للقضاء علي فيروس " سى " والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة  .
 
وأضاف  وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد فرق المسح 776 فرقة تعمل من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساء، ويتم علاج حالات فيروس سي الإيجابية في 17 مستشفي بالمحافظة، في حين تم تخصيص 14 مستشفي لعلاج حالات الأمراض غير السارية .
 
وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ علي صحتهم.  
 
ومن جانب آخر، قال المهندس على عبدالدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أن خطة العمل بالعديد من الطرق بمحافظة المنوفية، تسير وفق خطة زمنية منظمة من اجل توفير شبكة مواصلات متميزة بين القرى والمراكز وبين المحافظة والمحافظات الأخرى .
 
وأوضح أنه جارى رصف شارع صبحى أبو الخير أمام مدرسة غادة بالباجور وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 150 ألف جنيه، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 60% وذلك بمبلغ وقدره 90 ألف جنيه، وجارى العمل على الانتهاء من الطريق . 
 
وأكد عبدالدايم أنه يتم التأكيد على سرعة الانتهاء من الطرق فى أقل وقت ممكن من أجل الحصول على أكبر قدر من الخدمة للمواطنين فى تيسير حركة الانتقال المختلفة.

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