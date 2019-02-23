فحص مليون و414 ألف مواطن فى مبادرة "100 مليون صحة" ببنى سويف

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أنه تم الكشف على مليون و 414 ألف و284 مواطنا بنسبة 80.18 % من المستهدف الكلى فى حملة "100 مليون صحة" والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018.

واشار المحافظ فى بيان له اليوم السبت، أن إجمالى ما تم فحصه حتى الخميس الماضى (1414284)مواطنا، موزعة بواقع 209 ألف و766 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و171 ألف و483 مواطناً بمركز ومدينة ناصر، و337 ألف و316 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف، و172 ألف و417 مواطناً بمركز ومدينة إهناسيا، و206 ألف و171 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و204 ألف و98 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و113 ألف و 33 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.