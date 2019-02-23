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غلق 3 صيدليات وحملات تفتيشية من التموين بالشرقية

السبت، 23 فبراير 2019 01:59 م
غلق 3 صيدليات وحملات تفتيشية من التموين بالشرقية حملات تموين -ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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شنت مديريتا الصحة والتموين بالشرقية، عدد من الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط أدوية مجهولة المصدر، وغلق وتشميع 3 صيدليات، فضلا عن كميات من  السلع منتهية الصلاحية.
 
أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية ورقابية مسائية مكثفة على الصيدليات ومخازن الأدوية ومراكز بيع المستلزمات الطبية غيرالمرخصة بمركزى أولاد صقر والإبراهيمية.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط  وتحريزعدد 565  (قرصاً / عبوة / زجاجة ) لأدوية  متنوعة منها أدوية  مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة مهربة، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية يتم تداولها بأعلى من تسعيرة وزارة الصحة، وأدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى محظور تداولها بالصيدليات، وأدوية ومنشطات مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة .
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام 1239 لسنة 2019 جنح الإبراهيمية .
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بتشميع 3 صيدليات بمركز أولاد صقر صدر بحقها قرارات غلق إدارى، لمخالفتها للقانون.
 
كما قامت إدارة تموين منيا القمح برئاسة مدير الإدارة على عبد المحسن ورئيس الرقابة كرلس عبد الملك بحملة تموينية على مركز منيا القمح، وتم ضبط عدة مخالفات وتحرير 4 محاضر أرقام من 235 إلي 238 ضد أصحاب ثلاجات  للحوم لعدم تقديم الإخطار الشهرى
 
ونفذت إدارة تموين ديرب نجم حملة تفتيشية على المخابز، برئاسة مدير الإدارة محمدعلي المرشدي والمفتشين نبيل نبيل ورئيس الرقابة عماد خريبة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تخص المخابز، من نقص أوزان وعدم نظافة أدوات العجين.

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