video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 12:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

السبت، 23 فبراير 2019 10:28 م
غدًا.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية تطعيم الأطفال - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، إنطلاق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة بالإسكندرية ومنظمة الصحة العالمية مجانا، من سن يوم إلى خمس سنوات.

وصرح  الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن مستهدف الإسكندرية 871019 طفلا.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم الدفع بـ2164 فريق منهم 874 فريق ثابت (يتكون من ممرضة وكاتب)، يتم تواجدهم بمكاتب الصحة ووحدات ومراكز الرعاية الأساسية والجوامع والكنائس، بالإضافة إلى 1290 فريق متحرك بالمرور على المنازل لتطعيم الأطفال، وأيضا فرق لتطعيم الأطفال بالحضانات.

وتابع فى تصريحاته، أنه يوجد 541 مشرفا لكل 4 فرق  للمتابعة والمرورعليهم، كما يوجد 137 مشرف إدارة للإشراف العام، و26 مشرفا بالمركزى التابع للمديرية يقوم بالإشراف على جميع العاملين بالحملة، فيما سيتم الدفع بـ260 سيارة لنقل الفرق المتحركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غداً.. "صحة أسوان" تستهدف تطعيم 246429 طفلاً بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا ببنى سويف

صحة القليوبية: نستهدف مليون و107 آلاف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

اخبار مصر

محافظات

الاسكندرية




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة