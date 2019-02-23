غدًا.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، إنطلاق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة بالإسكندرية ومنظمة الصحة العالمية مجانا، من سن يوم إلى خمس سنوات.

وصرح الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن مستهدف الإسكندرية 871019 طفلا.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم الدفع بـ2164 فريق منهم 874 فريق ثابت (يتكون من ممرضة وكاتب)، يتم تواجدهم بمكاتب الصحة ووحدات ومراكز الرعاية الأساسية والجوامع والكنائس، بالإضافة إلى 1290 فريق متحرك بالمرور على المنازل لتطعيم الأطفال، وأيضا فرق لتطعيم الأطفال بالحضانات.

وتابع فى تصريحاته، أنه يوجد 541 مشرفا لكل 4 فرق للمتابعة والمرورعليهم، كما يوجد 137 مشرف إدارة للإشراف العام، و26 مشرفا بالمركزى التابع للمديرية يقوم بالإشراف على جميع العاملين بالحملة، فيما سيتم الدفع بـ260 سيارة لنقل الفرق المتحركة.