غدا انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الجيزة لمدة 4 أيام

تنطلق صباح غدًا الأحد ولمدة 4 أيام حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى محافظة الجيزة بالكامل .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشارت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة، إلى أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة من خلال وزارة الصحة والسكان ستقوم بالمرور على المنازل والمدارس والحضانات لتطعيم الأطفال، حيث أنه تم تجهيز زجاجات الطعم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة بجانب توفير سيارات لنقل فرق التطعيم إلى مواقعها .