غداً.. "صحة أسوان" تستهدف تطعيم 246429 طفلاً بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تنطلق غداً الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظات الجمهورية، ومن ضمنها محافظة أسوان التى تستهدف 246 ألفاً و429 طفلاً وطفلة.

قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة القومية تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان، ولمدة 4 أيام، بمختلف أنحاء المحافظة، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف الدكتور إيهاب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة استعدت للقافلة بفرقة متحركة على المنازل والمواقع العامة تضم 1200 شخصاً، بجانب وجود 232 فرقة ثابتة تضم كل واحدة منها "مُطعم وكاتب بيانات".