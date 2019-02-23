video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غداً.. "صحة أسوان" تستهدف تطعيم 246429 طفلاً بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

السبت، 23 فبراير 2019 09:41 م
غداً.. "صحة أسوان" تستهدف تطعيم 246429 طفلاً بالحملة القومية ضد شلل الأطفال إيهاب حنفى- وكيل وزارة الصحة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
إضافة تعليق

تنطلق غداً الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظات الجمهورية، ومن ضمنها محافظة أسوان التى تستهدف 246 ألفاً و429 طفلاً وطفلة.

قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة القومية تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان، ولمدة 4 أيام، بمختلف أنحاء المحافظة، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف الدكتور إيهاب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة استعدت للقافلة بفرقة متحركة على المنازل والمواقع العامة تضم 1200 شخصاً، بجانب وجود 232 فرقة ثابتة تضم كل واحدة منها "مُطعم وكاتب بيانات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استهداف 852 ألف و256 طفل ضمن ضد مرض شلل الأطفال غدا بسوهاج

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا ببنى سويف

الصحه

حمله التطعيم ضد شلل الاطفال

مرض شلل الاطفال

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة