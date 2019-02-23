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عمرو أديب يكشف: صفحات فنية ورياضية "نائمة" تدعم رسائل الإخوان

السبت، 23 فبراير 2019 10:59 م
عمرو أديب يكشف: صفحات فنية ورياضية "نائمة" تدعم رسائل الإخوان عمرو أديب
كتب محسن البديوى
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قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك صفحات فنية وساخرة ودينية ورياضية خلايا نائمة لنشر ودعم رسائل الإخوان، مضيفًا: "لابدين فى الدرة شهور وسنين، واكتشفت أن لى أصدقاء مقربين إخوانجية، وكل واحد فى مصلحة حكومية لازم يعرف أن كان معاه 4 و 5 إخوان، وموجودين حتى الآن، وبينهم إعلاميين وصحفيين وفنانين".

وأشار "أديب" خلال برنامجه، إلى أن الإخوان اتجهوا الآن لإنشاء "مواقع وصفحات نائمة" ليست سياسية أو إخوانية، متخصصة فى أخبار الفن والرياضة وغيرهما، حيث تحولت هذه الصفحات والمواقع من تخصصاتها لتناول أحكام الإعدام، مضيفًا:" هذه الصفحات تناولت الأحكام وأن من نفذ بحقهم الحكم مظلومين وغلابة..  إحنا شغالين مع خلايا إليكترونية رسمية نائمة".

وعلق على اختراق حساب ابنة الشهيد هشام بركات النائب العام الساق على فيسبوك من تركيا، موضحًا أن بلال حسام هو من وراء عملية الاختراق، وقد هرب من مصر إلى السودان إلى أنقرة، ويعمل لصالح المخابرات التركية.

وقال إن بلال حسام بعد اكتشافه، اختفى تمامًا من على الفيس بوك، وأصبح بالنسبة لتركيا "عميل محروق"، موضحًا أن الصورة التى يتداولها الإخوان ليست لبلال حسام فهم يخافون عليه.


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