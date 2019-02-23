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عارضة فى فيرنكس أند ذا هوم: المعرض فرصة ممتازة لقطاع الأثاث والمشترين

السبت، 23 فبراير 2019 11:13 م
عارضة فى فيرنكس أند ذا هوم: المعرض فرصة ممتازة لقطاع الأثاث والمشترين
كتب إسلام سعيد
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أكدت الدكتورة وفاء عكة، صاحبة أحد الشركات العارضة بمعرض " فيرنكس أند ذا هوم"، أن المعرض يعد فرصة ممتازة للغاية لعرض كافة منتجات الشركات أمام قطاع كبير من الجمهور والمشترين، وفرصة جيدة للجمهور للتعرف على أذواق مختلفة فى العرض، بالإضافة إلى أن قاعات العرض هذا العام تميزت بالتنوع الكامل.
 
فيرنكس
 
 
وأوضحت الدكتورة وفاء عكة، أن المعرض الذى يشارك فيه شارك أكثر من  150 شركة و200 مشتر من 40 دولة، يعد فرصة أيضا للتلاقى والتواصل بين العارضين، كما أن مصنعى الأثاث فى مصر معروفين على مستوى العالم، وذلك للحرفية الشديدة التى يتميزون بها، وكذلك الصناع المهرة فى معظم شركات الأثاث، مطالبة بضرورة الاهتمام بزيادة التقنية والحرفية لدى الصناع المصريين، واقامة مدارس للأجيال الجديدة للعمل على زيادة مهاراتهم الشخصية، وذلك للحفاظ على المهنة بشكل متواصل.
 
يذكر أن معرض "فيرنكس أند ذا هوم"، يقام فى الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجاري، وينظمه المجلس التصديرى للأثاث، بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب، والشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات.
 
 

 


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فيرنكس اند ذا هوم

معرض الاثاث

معرض التجمع

وفاء عكة




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