عائلة حلاوتهم مصابة تفجير الدرب الأحمر: صحتها تتحسن والمستشفى توفر رعاية كاملة

كتب محمود العمرى

أكدت شيرين عادل، إبنة السيدة حلاوتهم زينهم، المصابة بتفجير الدرب الأحمر الإرهابى، أن والدتها بدأت فى التعافى من الإصابة، وأنها فى متابعة جيدة داخل مستشفى الحسين التى تتعالج فيها.

وأضافت إبنة السيدة حلاوتهم زينهم لـ"اليوم السابع" أن هناك رعاية كاملة لوالدتها موفرة لها، حتى تقوم بالسلامة وتعود لمنزلها، مؤكدة أن جميع الأسرة كانت متواجدة معاها طوال اليوم والايام الماضية، للإطمئنان عليها، وأن جميع الأطباء أكدوا أن صحتها تسير بشكل جيدة، وأنها ستعود خلال ساعات إلى منزلها .

كانت قد تعرضت السيدة حلاوتهم زينهم إبراهيم، بالإصابة فى انفجار "الدرب الأحمر"، وهى كانت عائدة لمنزلها بعد شراء طلبات منزلها.