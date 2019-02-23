ضبط 736 مخالفة مرورية وتنفيذ 507 أحكام فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها قضيتين "سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص"، و76 قضية تموين متنوعة.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قضية اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و736 مخالفة وجنحة مرورية، و75 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 507 أحكام في مجال تنفيذ الأحكام، و301 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.