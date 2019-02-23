ضبط محكوم عليه عقب هروبه من مركز شرطة المنزلة بالدقهلية

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بهروب محكوم عليه من داخل مركز شرطة المنزلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المحكوم عليه أحمد . م . م - 32 سنة -عاطل ( فى القضية رقم 17980/2018 جنايات مركز المنزلة "حيازة سلاح نارى" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بعد أن تمكن من الهرب من ديوان مركز شرطة المنزلة عقب مغافلته لقوة تأمين المأمورية أثناء تسليمه للمركز.

وتوصل فريق بحث الجنائى إلى تحديد محل إختباء الهارب المذكور بدائرة قسم شرطة الجنوب نطاق أمن بورسعيد ، وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد تم ضبطه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .