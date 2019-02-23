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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا

السبت، 23 فبراير 2019 12:07 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا حبس -ارشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية، تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من الدراجات المسروقة ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن مدير إدارة البحث الجنائى بقنا، يفيد بتمكن المقدم عمرو المراغى رئيس وحدة مباحث قسم قنا ومعاونه النقيب عبدالرحيم السمان، من ضبط كلاً من يوسف.ص.ا 19 سنة عاطل مقيم بمنطقة النحال دائرة القسم، ومحمود.ب.حسن 18 سنة عاطل، مقيم النحال دائرة القسم، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية من دائرة القسم،  وارتكابهما للعديد من الوقائع.
 
عثر بحوذتهما على عدد من الدراجات النارية ومبالغ مالية من متحصلات السرقات، تم تحرير محضر الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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