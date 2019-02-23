صور.. وزير التربية والتعليم السابق يناقش رسالة ماجستير بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ظهر اليوم جانب من مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية للباحثة أحلام عشري محمد أبوالقاسم من الخارج بقسم أصول التربية بعنوان" تقييم الأداء التعليمي لمؤسسات رياض الأطفال المعتمدة بمحافظة سوهاج باستخدام نموذج تكاملي بين اسلوب ستة سيجما وبطاقة الاداء المتوازن"، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق عضوا ومناقشا.

وقالت الباحثة أن الرسالة تهدف إلى تحسين جودة الأداء وتقليل الخطأ في المؤسسات التعليمية في ضوء الإمكانيات المتاحة عن طريق الإعتماد على الموارد المتاحة لتقليل التكلفة المالية.

يذكر أن لجنة الإشراف والمناقشة تشكلت من الدكتور السيد سلامة الخميسي جامعة دمياط رئيسا ومناقشا، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق عضوا ومناقشا، الدكتور خلف محمد البحيري تربية سوهاج عضوا ومشرفا، الدكتورة خديجة عبدالعزيز علي تربية سوهاج عضوا ومشرفا.

وفي النهاية منحت لجنة الحكم على الرسالة الباحثة درجة الماجستير بتقدير عام أمتياز مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات ومراكز البحوث التربوية.



جانب من مناقشة الرسالة



جانب من مناقشة الرسالة



جانب من مناقشة الرسالة



جانب من مناقشة الرسالة