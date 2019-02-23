صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بالمحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا

الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والعميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور والمهندسة أمينة محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل ونورهان سيد عيد رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بجولة ميدانية بمنطقة الشيخ زايد حى ثالث، وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لكل من الشارع التجارى وشارع رضا وكافة الميادين والمحاور المرورية التى تشهد أعمال الصيانة الشاملة والرصف وصيانة وطلاء الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والجزيرة الوسطى وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، استعدادًا لاستقبال المحافظة أحدى مجموعات بطولة أمم أفريقيا.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المرتقبة والتى تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، فى 5 محافظات هم القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وضعت خطة تنفيذية لاستعداداتها لاستقبال تلك البطولة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا مراجعة ومتابعة أعمال تجهيزات الملاعب وأماكن الإقامة والإعاشة المخصصة لاستضافة الفرق كما أكد أن الإسماعيلية بما لديها من منشآت رياضية مستعدة ومؤهلة تمامًا لاستضافة مثل تلك البطولات ولها باع طويل وسبق كبير فى تنظيم واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات.

كما أكد "عثمان" على جميع المسؤلين بضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل كل فى اختصاصه حتى تكون الإسماعيلية فى أبهى وأجمل صورة خلال تلك الفترة وبما يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميًا ودوليًا لا سيما بعد أن تم إعلان مصر رئيسًا لأفريقيا.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 الحالية لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، على أن تستضيف القاهرة مجموعتين بينما باقى المحافظات تسقبل كل منها مجموعة واحدة.

وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر إسناد تنظيم ملف بطولة الأمم الأفريقية 2019 لمصر بعد منافسة مع جنوب أفريقيا، حيث حصلت مصر على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا.



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا



محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع المحافظة استعدادًا لأمم أفريقيا