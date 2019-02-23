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السبت، 23 فبراير 2019 08:27 م
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صور.. رئيس شركة مياه الإسكندرية يشدد على الانتهاء من خطوط مياه المحمودية

السبت، 23 فبراير 2019 08:14 م
صور.. رئيس شركة مياه الإسكندرية يشدد على الانتهاء من خطوط مياه المحمودية توصيل خط المياه
الإسكندرية جاكلين منير
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تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم السبت آخر التطورات لأعمال تنفيذ خط 500 مم بداية من أمام مدرسة الزهور ببشاير الخير 1 حتى الجزء الأمامى لمحطة فرن الجراية، والجاري تنفيذه من ضمن الأعمال القائمة بالمناطق التنموية علي محور المحمودية.

وتم المرور على المروقات وعنبر مرشحات ساتا لمباشرة أعمال تأهيل المحطة للحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) .

وأكد المهندس محمد جابر، على ضرورة تنفيذ الأعمال بدقة متناهية والتميز وفقا للمعايير والمواصفات المطلوبة للحصول علي شهادة ال(TSM) بدون أية ملاحظات.

ثم تفقد أعمال ترحيل خط 500 مم بعزبة تيرو بالمنطقة التنموية 600 بمحرم بك للتأكد من عدم تعارض أعمال تنفيذ الخط مع أية مشروعات أخرى قائمة تخص مشروع تطوير محور المحمودية.

توصيل خط المياه (1)
توصيل خط المياه 

 

توصيل خط المياه (2)
توصيل خط المياه 

 

توصيل خط المياه (3)
توصيل خط المياه 

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