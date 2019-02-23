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صندوق لسداد الديون المتعثرة فى الإمارات ينجح فى إنقاذ 3310 شخصا من ديونه

السبت، 23 فبراير 2019 11:03 ص
صندوق لسداد الديون المتعثرة فى الإمارات ينجح فى إنقاذ 3310 شخصا من ديونه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كتب آسر أحمد
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بتوصيات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" إعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، وإنقاذهم من السجن.

 

وقال جبر محمد غانم السويدى رئيس اللجنة العليا للصندوق فى تصريحاته لجريدة "البيان الإماراتية"، أن هذة المبادرة تأتى فى إطار تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسرى، بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً داخل الإمارات.

 

وأضاف رئيس اللجنة العليا للصندوق، أن المبادرة تحظى باهتمام خاص لتزامنها مع " عام التسامح " الذى أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والتى تهدف إلى ترسيخ التسامح فى كل التعاملات المؤسسية المستدامة خلال مبادرات عملية تنعكس على المواطنين.

 

 

 

 


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رئيس صندوق الديون المتعثرة

صندوق الديون المتعثرة

الأمارات

اليوم السابع بلس




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