صحة كفر الشيخ جاهزة لتطعيم 532 ألف طفل ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم السبت، بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ،لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، غدا الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل ، الموافق 27 فبراير الجاري،في إطار الحفاظ على المحافظة خالية من مرض شلل الأطفال،بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والرقابية والتنفيذية والشعبية.

وأكد الدكتور فيصل جوده،وكيل وزارة الصحة،أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال،تهدف لتطعيم المستهدف من الأطفال من عمر يوم ،وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة،والمقدر بـ532 ألف و128 طفلا بالطعم الفموي،ما بين نقطتين على الثلث الأخير من اللسان بمعرفة فرق ثابتة ومتحركة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن عدد الفرق المشاركة، الثابتة والمتحركة 1965 فريقا، والتي تضم 5 ألاف و895مشارك ،وتم تدريبهم مؤكداً أن الفريق مكون من ممرضتين للتطعيم وكاتب.

ومن جانب آخر، اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تخصيص 30 ألف جنيه من فوائض خدمات الكهرباء بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2018م للوحدة المحلية لمركز ومدينه بلطيم، لتوريد مهمات إنارة وأعمدة وكشافات للمدينة والقرى والتوابع، لتحسين خدمات الإنارة بمركز ومدينة بلطيم .

كما صدق محافظ كفرالشيخ، على إلغاء قرار إزالة 53 كشك فى مركز ومدينة فوه، والتى كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة، وذلك بشروط ألا يكون هناك اَى مخالفات للكشك من حيث المساحة أو النشاط، ألا يكون هناك اَى متأخرات مالية على صاحب الكشك، الإلتزام التام بالترخيص الصادر، ويتم التجديد بناء على هذه الشروط، وذلك حفاظا على البعد الاجتماعى لأصحاب هذه الأكشاك، حيث إنها المصدر الوحيد لدخلهم، مشدداً على عدم إقامة أى أكشاك جديدة .

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، الهيكل التنظيمى للإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتى تشتمل على ثلاث إدارات" إدارة الرصد واﻹنذار المبكر للأزمات والكوارث، وإدارة العمليات والتدريب، وإدارة المتابعة.