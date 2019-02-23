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صحة القليوبية: نستهدف مليون و107 آلاف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

السبت، 23 فبراير 2019 05:35 م
صحة القليوبية: نستهدف مليون و107 آلاف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، على أن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، سيدشن، صباح غدا الأحد، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبى ببنها، والتى تبدأ 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

 

 وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 1107022 طفلا بالقليوبية، من خلال 375 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، و1923 فريقا متحركا، بإجمالى 2298فريقا طبيا، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 

 وأشار وكيل صحة القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المشرفين على الحملة 781 مشرفا تنوع ما بين "ملاصق، إدارة، مديرية"، لافتا إلى أن الفرق الطبية ستعمل على مدار الأيام الأربعة من الثأمنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتتنقل من منزل إلى منزل بالأرياف، مع وجود فرق متحركة بالمدن لضمان الوصول إلى المستهدف بالكامل.


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التطعيم ضد مرض شلل الاطفال

شلل الاطفال

مرض شلل الاطفال




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