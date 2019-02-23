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شركة مياه القناة تنهى أعمال الصيانة والإصلاح بمحطات قطاع السويس "فيديو"

السبت، 23 فبراير 2019 01:35 م
شركة مياه القناة تنهى أعمال الصيانة والإصلاح بمحطات قطاع السويس "فيديو" قطاع مياه السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناه، إنهاء الأعمال المكثفة التى تتم بمحطات قطاع السويس من أعمال صيانة وإصلاح، والتى شملت محطات أبوعارف القديمة والجديدة والزراير الجديدة والقديمة، والجبليات ومحطة معالجة عتاقه، ومحطة صرف مدينة الشيخ خليفة الـ84 وحده، وصرف قرية الحجاج.
 
وطالب صحصاح، خلال الجولة بزيادة الأعمال ورفع مخلفات الهيش والنظافة على وجه السرعة، ومتابعة مراحل التشغيل فى المعالجه، ومنطقة التوسعات.
 
وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أنه تم الانتهاء من وحدات الألترافلتريشن فائقة الجودة بمحطة مياه أبو عارف، تحت إشراف المهندس محمود أبو زهره رئيس القطاع وقيادت القطاع، مؤكدا على أن هذه المحطات لابد أن تقوم  بالأعمال المنوط بها بكافة قدرتها والجودة المطلوبة، مطالبا بضرورة متابعة أعمال الإحلال والتحديد والصيانة طبقا للمواعيد والجدول الزمني المحدد.
 

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