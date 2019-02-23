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شركات رومانية تبحث مع جمعية رجال الأعمال إقامة استثمارات مشتركة فى مصر

السبت، 23 فبراير 2019 01:00 ص
شركات رومانية تبحث مع جمعية رجال الأعمال إقامة استثمارات مشتركة فى مصر المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، عن انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الأعمال المصرى الرومانى بالقاهرة الأربعاء المقبل.
 
وقال الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى وعضو جمعية رجال الأعمال، إن الدورة الثامنة للمجلس المشترك ستعقد بحضور نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخاريست "كوستيكا موستاتا"، و "أورليان جوجليسكو" رئيس غرفة تجارة وصناعة براهوفا، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة رومانيا، بالاضافة إلى مجموعة مميزة من الشركات الرومانية.
 
وأضاف السكرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم على هامش اجتماعات المجلس عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين ووفد من كبرى الشركات الرومانية والتى تعمل فى مجالات التجارة، الصناعات الثقيلة، المعدات الصناعية، صناعة مستحضرات التجميل، المكونات الكهربائية، هندسة البترول والعلوم الاقتصادية، الاستثمار العقاري، الاستشارات فى مجال معدات النفط والغاز، الطاقة، خدمات التعبئة والتغليف والتصدير، المعدات الكهرومائية الحرارية، الصناعات النووية، السياحة، بجانب موزعين للأجهزة المنزلية والإلكترونية وتكيفات الهواء .
 

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