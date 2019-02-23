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شاهد.. متحدث الرئاسة: قمة مصرية سعودية فى شرم الشيخ بعد قليل

السبت، 23 فبراير 2019 09:14 م
شاهد.. متحدث الرئاسة: قمة مصرية سعودية فى شرم الشيخ بعد قليل السفير بسام راضى
كتب أيمن رمضان
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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تعقد جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز بعد قليل فى مدينة شرم الشيخ، على خلفية "القمة العربية الأوروبية".

وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن القمة العربية الأوروبية، التى تعقد غداً فى شرم الشيخ، تعد بداية حقيقة للحوار الفعال بين المنطقتين العربية والأوروبية، متابعا: "إقامة القمة بمصر دليل على أنها نقطة التقاء بين المنطقتين العربية والأوروبية"، مشيرا إلى أن القمة ستعقد على مدار يومين، وتتنوع جلساتها بين المفتوحة والمغلقة.

 

واستكمل السفير بسام راضى قائلا: "ستتم مناقشة قضية تجنيد الجماعات الإرهابية للشباب المدنى عبر مواقع الإنترنت التى تمتلكها شركات عالمية، فضلا عن القنوات المتواجدة فى بعض الدول وتبث الكراهية، إضافة إلى تواجد بعض القيادات الإرهابية فى عدد من الدول الأجنبية".


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