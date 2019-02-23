شاهد.. كيف ودع ولى العهد السعودى الملك سلمان قبل مغادرته إلى مصر؟

كتب محمد عبد العظيم

حرص الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد السعودى، على توديع والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، قبل مغادرته المملكة متجها إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة فى أعمال القمة العربية الأوروبية التى تنطلق غدا الأحد.

الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، حرص على تقبيل يد وقدم والده الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال توديعه للمغادرة إلى مصر.



ولى العهد السعودى يقبل يد الملك سلمان

سمو ولي العهد يقبل اقدام والده خادم الحرمين الشريفين اثناء مغادرته لجمهورية مصر العربية لحضور القمة العربية الأوربية .



-حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين . pic.twitter.com/s1bZ5HYR1U — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) February 23, 2019

يذكر أن الرئيس السيسى استقبل الملك سلمان لدى وصوله إلى القاهرة، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية التى تنطلق غدا الأحد، فى شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى، التى ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.