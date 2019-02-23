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سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-2-2019 فى مصر

السبت، 23 فبراير 2019 10:24 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-2-2019 فى مصر الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 23-2-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.66 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بعد تراجعه على مدار الأسبوعين الماضيين.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.66 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.66 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.66 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.6  جنيه للشراء

4.74  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.63 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.64 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع


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