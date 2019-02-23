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بينها استثمارات حكومية..

رئيس هيئة الاستثمار السعودى: استثمارات المملكة فى مصر 54 مليار دولار

السبت، 23 فبراير 2019 05:59 م
رئيس هيئة الاستثمار السعودى: استثمارات المملكة فى مصر 54 مليار دولار مؤتمر مجلس الأعمال المصرى والسعودى
كتب إسلام سعيد
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كشف إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر سجلت 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي.

 

وأضاف أن مصر ليست بلدنا الثانى لكن هى بلدنا الاول لأن مصر هى أرض العروبة، مشيرًا إلى أن البلدين لديهم رؤية مشتركة فى ظل حراك تنموى كبير فى مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية فى ظل مشروعات مصرية عملاقة.

 

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر كبيرة جدا فالمملكة تستود 6% من الأغذية من مصر، لافتًا إلى أنه رغم هذه العلاقات إلا أنها لا تلبى طموح الجانبين وهناك 10 مشروعات كبرى تعمل عليها السعودية فى مصر.

 

وتابع العمر، أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حاليا بمصر وبنية تحتية كبيرة لذلك نتمنى أن تكون القاهرة هى بوابتنا إلى الأسواق الأفريقية.

 

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، بحضور ابراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، الدكتور وعلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سالم العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.

 


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