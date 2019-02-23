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رئيس "سى آى إيه" السابق: زعيم كوريا أكد اعتزامه التخلى عن برنامجه النووى

السبت، 23 فبراير 2019 12:12 م
رئيس "سى آى إيه" السابق: زعيم كوريا أكد اعتزامه التخلى عن برنامجه النووى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
سول /أ ش أ/
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كشف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أندرو كيم، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قال إنه يعتزم التخلى عن برنامج الأسلحة النووية؛ من أجل أطفاله.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن كيم قوله "وزير الخارجية مايك بومبيو سأل زعيم كوريا الشمالية إن كان ينوى حقا نزع السلاح النووي؟ فأجاب الزعيم الكوري: أنت تعرف، أنا أب وزوج ولدى أطفال، ولا أريد لأطفالى أن يحملوا فى حقائبهم أسلحة نووية؛ كى يعيشوا حياتهم".

جاء ت أقوال كيم قبل أيام من عقد القمة الثانية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجارى فى هانوي.. وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، تناقش واشنطن وبيونج يانج اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات، والتعاون الاقتصادي، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

 


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زعيم كوريا الشمالية

البرنامج النووى




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