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رئيس جامعة عين شمس والمستشار الثقافى الصينى يشهدان عرض "فرقة شاولين" للكونج فو

السبت، 23 فبراير 2019 11:33 م
رئيس جامعة عين شمس والمستشار الثقافى الصينى يشهدان عرض "فرقة شاولين" للكونج فو رئيس جامعة عين شمس والمستشار الثقافى الصينى خلال عرض فرقة صينية
كتب محمود راغب
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شهد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، و"شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى لدى جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، عرض فرقة شاولين الصينية لمهارات الكونج فو لمعبد شاولين بسونغ شان في الصين، والذي أقيم  على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بحضور الدكتور إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة و مدير مركز كونفشيوس، و منسق الحفل والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي للأنشطة الطلابية، و" شي يونغ شين" رئيس الدير لمعبد شاولين بسونغ شان في الصين و لفيف من الأساتذة  الصينيون بمركز كونفشيوس  و حشد من طلاب وأساتذة الجامعة.

وأوضحت الدكتورة إسراء عبد السيد، أن هذا العرض يقدم للمرة الأولى  بالجامعات المصرية ، كما أن  فرقة شاولين للكونغفو فرقة عالمية تجوب العالم ويغرم بها الشباب نظرا لتميز عروضها القتالية، و بها أكثر من 25 عارضا يقدمون كل مهارات الكونج فو.


وخلال الحفل الذي لاقى تفاعل كبير من الحضور، تم عمل مسابقة بين عدد من الطلاب لاختبار مهاراتهم فى عروض الكونغفو  و تم إهداء جوائز رمزية للأفضل.


كما أهدى رئيس الدير لمعبد شاولين رئيس جامعة عين شمس، مجلدين يتضمنا كل حركات فرقة شاولين وطريقة أدائها والغرض منها.


يذكر أن هذا العرض يأتي ضمن الفاعليات الثقافية لمركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس.


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جامعة عين شمس

جمهورية الصين

القاهرة

فرقة شاولين الصينية لمهارات الكونغفو لمعبد شاولين بسونغ شان في الصين




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