رئيس الكنيسة الرسولية: السيسي أضفى على مصر قوة المواطنة وحرية العبادة

كتبت سارة علام

كشف الصحفي أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للكنيسة الرسولية في مصر،فى بيان، عن الصدي الكبير الذي أعقب المؤتمر الروحي للكنيسة الرسولية والذي نظمته بمنتجع وادي النطرون تحت رعاية القس ناصر كتكوت رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر .وبحضور القس الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر. والدكتورة مارلين هيكي الواعظة الشهيرة في العالم.

واشادت مارلين هيكي بمناخ الحريات التي تشهده مصر في الفترة الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت إن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم بصورة رائعة وأعاد لمصر مكانتها التي تستحقها.وذلك على هامش عظتها أمام الحضور صباح أمس الجمعة والتي حضرها ما يزيد عن ٢١ ألف مواطن من شعب الكنيسة الرسولية، وبعض المذاهب الإنجيلية الأخرى وقيادات الكنيسة الرسولية ورؤساء المجامع وعلى رأسهم الشيخ كامل خله عضو المجلس المللي الإنجيلي العام عن الكنائس الرسولية و القس عادل جاد نائب الرئيس العام والقس أليشع سامي رئيس مجمع المنيا وبني سويف الرسولي والقس صفا وليم رئيس اللجان الروحية والقس جميل عويضة رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري الرسولي وبعض الشخصيات العام على رأسهم المستشار ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري السابق.

وقال القس ناصر كتكوت أن الرئيس السيسي أضفي على مصر بشكل قووي قوة المواطنة وحرية العبادة، ولعل تقنين أوضاع العشرات من الكنائس في الفترة الأخيرة منها ما لا يقل عن ٢٤ كنيسة رسولية لا تعني إلا شيئ واحدا وهو أننا نعيش عصرا مختلفا فيه أزدهار الحريات وسيرا على طريق حرية العقيدة والرأى وان المجتمع المصري بات مجتمعا واحدا بالفعل ولدينا رئيسا لكل المصريين.

وكان القس أندرية زكي قد القي عظة في المؤتمر أشاد بما يتم على أرض مصر من جهود للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وهو أمر لم يكن يتم بهذه الصورة من قبل. وتحدث عن حوار السيد المسيح مع المرأة السامرية والذي يرمز الي الرقي والسمو في الحوار وقبول الآخر مهما كان حجم الإختلاف

وأشار القس ناصر كتكوت إلى قيام الكنيسة الرسولية بتنظيم المؤتمر الخامس للصلاة وهو مؤتمر روحي تحت عنوان ( كلمني وإشفيني ) وذلك بعد غد الإثنين في قرية العزية في أسيوط وهو مؤتمر يهدف إلى الصلاة من أجل مصر ووحدة المصريين في ظل القيادة الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الواعظة الشهيرة الدكتورة مارلين هيكي والتي تعشق مصر ووعدت بأنها ستعود في أكتوبر القادم الي مصر بصحبة ١٠٠ رجل أعمال وقسا ومسئولا امريكيا بهدف دعم السياحة في مصر.