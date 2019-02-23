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"دباغة الجلود" تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإتمام نقل المدابغ للروبيكى

السبت، 23 فبراير 2019 08:00 م
"دباغة الجلود" تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإتمام نقل المدابغ للروبيكى محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود
كتبت- منى ضياء
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طالبت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، من الدكتور مصطفى مدبولى رئس الوزراء، سرعة إنهاء عملية نقل المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكى الصناعية المخصصة لهم، حيث لم تكتمل عملية النقل لوجود عدد من المعوقات.

وأرجعت الغرفة فى خطاب وجهته إلى رئيس الوزراء، عدم اكتمال عملية النقل، إلى عدم اكتمال البنية التحتية الخاصة بوحدات مصانع الغراء (الجلاتينية) مما يحول دون إتمام عملية النقل حتى الآن، بالإضافة إلى عدم إتمام عملية التخصيص والتسكين لأصحاب الحصر بدون أرقام، بجانب جزء كبير من الصناع الوارد أسماؤهم بمحاضر لجنة الروبيكى من الدفعة رقم 18 حتى 25.

وقالت الغرفة: إن عدم إتمام عملية النقل إلى الروبيكى وإخلاء سور مجرى العيون، تسبب فى تعذر اكتمال المنظومة الصناعية، مما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية سواء بالسوق المحلية أو التصدير.

 


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