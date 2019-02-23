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خادم الحرمين: مصر بلدى الثانى وما تحقق من تقدم فى عهد السيسى محل فخر لنا.. صور

السبت، 23 فبراير 2019 08:52 م
خادم الحرمين: مصر بلدى الثانى وما تحقق من تقدم فى عهد السيسى محل فخر لنا.. صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

 

وخلال اللقاء أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيب مصر قيادة وشعباً بالعاهل السعودى، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون المتميز التى ربطت مصر والمملكة العربية السعودية على مر العصور.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون القائم بين البلدين، ومنها إنشاء جامعة الملك سلمان فى سيناء، مؤكداً تطلعنا لتعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

 

من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن سعادته بزيارة مصر التى تربطه بها ذكريات طيبة منذ زمن طويل، قائلاً "مصر بلدى الثانى، وما تحقق فى مصر من تقدم فى عهد أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى هو محل فخر لنا جميعاً".

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الملك سلمان عبّر عن سروره بمسار العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، لا سيما وأنها حققت طفرات كبرى فى عهد أخيه الرئيس السيسى.

 

وأكد خادم الحرمين الشريفين على رغبة المملكة فى دفع التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع ليس على مصر والمملكة فحسب، وإنما على العالمين العربى والإسلامي.

 

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة تهدد الأمن القومى العربى، ومن ثم يقع على المملكة ومصر عبء كبير لمواجهة تلك التحديات، مضيفاً أن من المهم أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب. وفى هذا السياق أكد الملك سلمان أن المملكة العربية السعودية تشجب وتدين بكل قوة العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر مؤخراً، مؤكداً أن المملكة تضع إمكاناتها فى خدمة مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالدور الذى تقوم به الجالية المصرية فى المساهمة فى مجالات التنمية المختلفة فى المملكة جنباً إلى جنب مع أشقائهم السعوديين، مؤكداً على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

واختتم الملك سلمان حديثه بالتأكيد على مكانة مصر وأهمية دورها، مكرراً أهمية الحفاظ على التضامن بين مصر والمملكة لأن فيه خير العرب والمسلمين جميعاً.

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