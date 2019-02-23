حملة جديدة لإعطاء نواب "العموم" فرصة تأييد استفتاء "بريكست" جديد

كتبت رباب فتحى

قال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين السير فينس كيبل إن حزبه سيبدأ الأسبوع المقبل حملة جديدة لإعطاء النواب فرصة تأييد استفتاء ثانى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.

ودعا السير فينس أعضاء المجموعة المستقلة الجديدة لتقديم الدعم لسعيه الدفع بقانونية إجراء استفتاء جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت أى مجموعة أخرى ستحاول تقديم الدعم لمحاولة لإجراء استفتاء جديد يوم الأربعاء، حيث سيكون لدى النواب فرصة أخرى لوضع مقترحات بديلة للخطوات التالية فى عملية خروج بريطانيا.

وأشارت بعض الشخصيات البارزة فى حزب العمال إلى أن حزبهم قد يدعم خطة اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مقابل طرح استفتاء، لكن الفكرة قد لا تطرح للتصويت فى مجلس العموم حتى وقت لاحق.

وفى حديثه عن خطابه أمام المؤتمر الاسكتلندى لحزبه، قال زعيم حزب الليبرالى الديمقراطى: "من أجل مصلحة بلادنا، سنتعاون فى مجالات ذات قيم مشتركة، وليس أقلها وقف "بريكست" تيريزا ماى وجيريمى كوربين (زعيم حزب العمال) الذى يتسم بالفوضى والاضطراب.