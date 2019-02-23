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حل وتصفية جمعية ووضع مدرسة تحت الإشراف المالى بكفر الشيخ

السبت، 23 فبراير 2019 06:10 م
حل وتصفية جمعية ووضع مدرسة تحت الإشراف المالى بكفر الشيخ الدكتور اسماعيل طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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وافق الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على حل وتصفية جمعية الترزي لتنمية الثروة الحيوانية التابعة لإدارة التعاون الزراعي ببيلا، والمسجلة برقم 362في 28/4/2016م، والتي لم تزاول اَي نشاط نهائيا منذ إنشائها، تنفيذاً للقانون والصالح العام، وتم إنذار مجلس الادارة اكثر من مرة لسؤالهم عن عدم تشغيل الجمعية وعمل ميزانيات وجمعية عمومية للجمعية دون استجابة، طبقاً لتقرير مديرية الزراعة، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أصدر، محافظ كفرالشيخ، قراراً بوضع مدرسة" أ.ش " الخاصة عربي التابعة لإدارة بيلا تحت الاشراف المالي والإداري لمدة عام، وذلك بعد رصد هيئة الأبنية التعليمية ولجان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومكتب متابعة وزير التربية والتعليم لعدد من المخلفات منها "استقطاع جزء من فناء المدرسة واقامة قاعة افراح، وقبول 83 تحويل طالب من خارج المحافظة، وإقامة مباني عشوائية، دون الرجوع للجهات المختصة في التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية ".


كما تابع محافظ كفرالشيخ، اعمال الرصف التي تمت أمام وخلف المزلقانات التي تم تطويرها بمركز فوة، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد ٢ مزلقان بمركز فوة، تضمنت " مزلقان منية الاشراف ومزلقان العلوي" ، وقد تمت اعمال رصف أمام وخلف المزلقانات وعلي الطريق الرئيسي دسوق / فوة، ووجد ان بعض الإعمال غير مطابقة للمواصفات الفنية للرصف، مكلفاً بإعادة رصف الطبقة السطحية الاسفلتية على نفقة المقاول الخاص بالعملية، مصدراً تعليماته لمدير السكة الحديد بالمحافظة بعمل اللازم نحو إحالة لجنة استلام الرصف المخالف للمواصفات الى التحقيق، مؤكداً على محاسبة المقصرين.

كما استجاب محافظ كفرالشيخ، لشكوى أهالى قرية 7 الغابات التابعة لمركز الرياض، حيث يتضررون من إنقطاع التيار الكهربائى بصفة مستمرة، وذلك بإصدار الامر التنفيذى رقم 264/2018 لإحلال وتجديد كهرباء قرية 7 الغابات حيث تم زراعة وتغيير 62 عمود جهد منخفض، وبذلك استقرت خدمة التيار الكهربائى، مكلفاً بتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال مقايسات المياة والصرف الصحى للمنطقة اللوجستية بملاحة منيسى ببلطيم، لتنفيذ خط طول 700متر والمقدرة بقيمه 385087جنيه، حيث تقوم الشركة بطرح الاعمال في ممارسة تنافسية عاجلة، على أن تتحمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى المصاريف والاشراف بواقع 35% من قيمة المقايسة مساهمة منها في تنفيذ المشروع الخدمى لتصبح التكلفة التقديرية طبقاً لبنود المقايسة توريد وتركيب 265250 جنيه،بإعتبار المشروع من المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض كفرالشيخ.

 


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