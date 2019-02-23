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جيش فنزويلا يطلق قنابل الغاز خلال تفريغ حمولات مساعدات على الحدود

السبت، 23 فبراير 2019 09:13 م
جيش فنزويلا يطلق قنابل الغاز خلال تفريغ حمولات مساعدات على الحدود الجيش الفنزويلى
بوجوتا - رويترز
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أظهر تسجيل فيديو لكاميرا أمنية أرسله مصدر بالحكومة الكولومبية اليوم السبت أن الجيش الفنزويلي استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دي باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

 

والجسر الواقع قرب بلدة أورينا الفنزويلية هو واحد من ثلاثة ممرات يأمل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو في استخدامها لنقل مساعدات غذائية وأدوية مطلوبة بشدة في البلاد.

 

وقال المصدر إن الجنود الفنزويليين أطلقوا أيضا الرصاص المطاطي لكن لم يتسن حتى الآن التحقق من ذلك.

 


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