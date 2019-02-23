جيش فنزويلا يطلق قنابل الغاز خلال تفريغ حمولات مساعدات على الحدود

بوجوتا - رويترز

أظهر تسجيل فيديو لكاميرا أمنية أرسله مصدر بالحكومة الكولومبية اليوم السبت أن الجيش الفنزويلي استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دي باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.