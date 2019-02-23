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"جنى" الملاك الصغير فقدت حياتها بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية فى الوراق

السبت، 23 فبراير 2019 04:26 م
"جنى" الملاك الصغير فقدت حياتها بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية فى الوراق الطفلة جنى المجنى عليها
كتب بهجت أبو ضيف
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سادت حالة من الحزن بين سكان منطقة الوراق بالجيزة، بعد مفارقة الطفلة "جنى محمد" الحياة، نتيجة إصابتها برش خرطوش أطلقه أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية.

 

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة والتصريح بدفنها، حيث توجه أفراد أسرتها إلى المشرحة لاستلام جثمانها عقب انتهاء عملية التشريح، تمهيدا لتشييع جنازتها ودفنها، فى الوقت الذى طالب فيه أفراد أسرتها وجيرانها بمحاسبة المتسببين فى مقتل الطفلة التى تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.

 

وذكر أحد جيران الطفلة أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، وأثناء وقوف الطفلة ببلكونة شقتها أصيبت برش خرطوش برأسها، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تم حجزها عدة أيام لتلقى العلاج، إلا أن حالتها الصحية تدهورت وفارقت الحياة.

 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالوراق، وإصابة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات برش خرطوش، تصادف وقوفها ببلكونة شقتها، حيث تم نقلها إلى المستشفى إلا أن حالتها الصحية تدهورت وفارقت الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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