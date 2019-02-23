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جمارك مطار الأقصر تضبط مواطن حاول تهريب كاميرات مراقبة دون ضرائب جمركية

السبت، 23 فبراير 2019 05:26 م
جمارك مطار الأقصر تضبط مواطن حاول تهريب كاميرات مراقبة دون ضرائب جمركية مطار الأقصر الدولى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الوردية الأولى بجمارك مطار الأقصر الدولى، فى إحباط محاولة تهريب عدد من كاميرات المراقبة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية، حيث تبين أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من رحلة العمرة على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 4722 القادمة من جدة، اشتبه مدير الحركة فى الراكب "م. ع. ا." الذى يعمل فى أحد الجهات العاملة بالمطار وحاول إستغلال الزحام والتسهيلات المقدمة للمعتمرين وعمله لتهريب بضائع مختلفة، ولدى سؤاله إذا كان يحمل معه أشياء تستحق دفع ضرائب جمركية أفاد بأن معه شاشة تليفزيون 49 بوصة فقط وشنطة واحدة فقط.

 

وعلى الفور قرر إبراهيم أحمد عبدالقادر مدير إدارة الوردية، تكليف لجنة لتفتيش أمتعته ومتابعته، حيث قام بعد تفتيشه بإحضار 4 كراتين من أحد المخازن، محاولًا الخروج بها وبتفتيشها تبين وجود 140 كاميرا مراقبة ديجيتال و4 جهاز ديكوردر، وكمية من البطاطين والآلات الحاسبة وأدوات المائدة الخزفية، وقرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وتقدم الراكب بطلب للتصالح وتم سداد التعويضات.


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