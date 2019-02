جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة.. تعرف عليها

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، في بيان لها، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بكلية الذكاء الاصطناعي، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو، وحددت الجامعة 15 يوماً مهلة، لتقديم طلبات الراغبين في الوظائف المعلن عنها، لإدارة الجامعة باسم عميد كلية الذكاء الإصنطاعي ومعهد النانو تكنولوجي.

وحددت الجامعة الوظائف المعلن عنها بكلية الذكاء الاصطناعي لـ2 مدرس و2 مدرس مساعد في تخصصات: برمجة الآلة واسترجاع المعلومات (Machine Learning and Information Retrieval)، الروبوتات والآلات الذكية (The Robotics and Intelligent Machines)، تكنولوجيا أنظمة الشبكات الذكية (Embedded Network System Technology)، الحوسبة السحابية (Cloud computing)، هندسة برمجيات الذكاء الاصطناعي Engineering for Artificial Intelligent) (Program.

كما أعلنت الجامعة عن حاجة معهد علوم وتكنولوجيا النانو،لمدرس ومدرس مساعد في تخصصات: أنظمة ميكرو/ نانو ميكاترونيك (MEMS/NEMS).

وحددت الجامعة الشروط في المتقدم لكلية الذكاء الاصطناعى، أن يكون مصرى الجنسية حاصلا على درجة الماجستير في التخصص المطلوب، بالإضافة لدرجة الدكتوراه للمتقدمين لدرجة مدرس من إحدى كليات الذكاء الاصطناعى أو الحاسبات والمعلومات أو الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972م أو ما يعادلها من الجامعات العالمية المعترف بها.

كما اشترطت في المتقدم لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو، أن يكون مصرى الجنسية حاصلا على درجة الماجستير في التخصص المطلوب، بالإضافة لدرجة الدكتوراه للمتقدم لدرجة مدرس من إحدى كليات أو معاهد النانو من الجامعات العالمية المعترف بها، وأن لا تزيد سن المتقدم وقت الإعلان على 35 عاما لدرجة مدرس مساعد و40 عاما لدرجة مدرس.

وأضافت الجامعة في بيانها أن الطلبات تقدم شخصيا بطلب باسم عميد الكلية أو المعهد بإدارة الجامعة مرفق معها بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد ميعاد التقدم أو غير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد.

وأوضحت الجامعة في بيانها، أنه سوف تتم المفاضلة بين المتقدمين لدرجة مدرس ومدرس مساعد طبقا لبنود قانون تنظيم الجامعات والمعايير المعتمدة من مجلس الجامعة والمعلنة على موقع الجامعة (www.kfs.edu.eg).

ووضحت الجامعة في بيانها، المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف، قالت الجامعة إنها كالتالي: شهادة البكالوريوس، وشهادة الماجستير، بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه للمتقدمين لدرجة مدرس، وشهادة المعادلة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية، وبيان حالة يوضح الخبرات الأكاديمية والمؤهلات، وثلاثة خطابات تزكية من أساتذة في ذات التخصص من داخل أو خارج مصر، وبيان بالخبرات التدريسية والبحثية، وقائمة بالنشر الدولي، وبيان بتقدير سنوات الدراسة، و3 نسخ من رسالة الماجستير، بالإضافة إلى 3 نسخ من رسالة الدكتوراه للمتقدم لشغل وظيفة مدرس، مستندات الخبرات التدريسية والبحثية، و6 صور شخصية حديثة، الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وشهادة الميلاد وصورة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وموافقة صريحة من جهة العمل لمن يعملون بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصل المستندات المطلوبة وذلك للاطلاع عليها.