جامعة طنطا تحصل على دعم 10 ملايين جنيه لإنشاء مشروع التميز فى النانو والطاقة

الغربية – مصطفى عادل

فاز فريق بحثى من جامعة طنطا برئاسة الدكتور ضياء الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم هندسـة القوى والآلات الكهربية، بمشروع إنشاء مركز التميز فى النانو والطاقة بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بإجمالى عشرة ملايين جنيه.

من جانبه أكد الدكتور ضياء الدين عبد الستار، أن المركز سوف يتضمن أحدث الأجهزة فى مجال الاختبارات الكهربية واختبارات المواد مما يؤهله للاعتماد الدولى بعد فترة انتهاء المشروع.

يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على دعم البحث العلمى وتدعيم شباب الباحثين للحصول على مشروعات بحثية ممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

من جانب آخر، تعقد جامعة طنطا المؤتمر الدولى الخامس للبحث العلمى خلال الفترة من 26-29 مارس 2019 بمدينة شرم الشيخ بعنوان "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" يهدف بهدف تبنى استراتيجية الدولة فى الاهتمام بالطاقة المتجددة ومجالاتها المتعددة وتكنولوجيا استدامة المياه، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات فى إدارة البحث العلمى فى مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا استدامة المياه إقليميا ودوليًا.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر سيناقش ما يتجاوز 200 بحث فيما يتعلق بالطاقة المتجددة واستدامة المياه لعدد كبير من الأساتذة والباحثين بهذه المجالات بمختلف الجامعات والجهات البحثية المختلفة المحلية والعالمية، مضيفاً أن وفداً رفيع المستوى من علماء دولة أوكرانيا سيشارك بالمؤتمر كما سيلقى رئيس جامعة "National Aerospace University, Ukraine" محاضرة افتتاحية، إلى جانب مشاركة وفد من علماء دولة غانا، وذلك تأكيداً على أهمية المؤتمر ودوره فى السعى نحو التوصل إلى التحديات والمشكلات التى تواجه إدارة البحث العلمى فى مجالات "الطاقة المتجددة واستدامة المياه “وسُبُل معالجتها.

يذكر أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور طارق فايد مقرر المؤتمر.

كما كرم الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا اليوم السبت الطلاب الفائزين بمسابقة "اعرف كليتك" التى تم الإعلان عنها فى أكتوبر الماضى لاختيار أجمل فيديو لكليات جامعة طنطا، حيث شمل التكريم الطالب محمد مصطفى زايد الذى أعد فيديو كلية الهندسة الحائز على المركز الأول، والطالب معاذ هشام سليمان الحائز على المركز الثانى من كلية الهندسة، والطالب مصطفى محمد شفيق الحائز على المركز الثالث والأخير بالفيديو الذى أعده لكلية الصيدلة.

يذكر أن المسابقة تقدم لها 11 فيديو من 5 كليات، وشُكلت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية الدكتورة دينا عبد الهادى مدير مشروع البوابة الالكترونية بالجامعة، والدكتورة غادة اليمانى رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب.

و أكد الدكتور مجدى سبع أن جامعة طنطا تهتم دائماً بالموهوبين ورعايتهم الذين يعدوا نقطة الانطلاق وركيزة أساسية للتنمية، حيث يمكن عن طريقهم تحقيق التقدم ومواجهة تحديات المستقبل وطموحاته، فهم عدة الحاضر وقادة المستقبل وصانعو التاريخ وحضارات الأمم.

وأعرب "سبع" عن سعادته البالغة بالمستوى المبهر الذى قدمه الطلاب فى عرض كلياتهم وحث الطلاب على ضرورة استمرار التعلم وتنمية وصقل مهارتهم العملية والعلمية.