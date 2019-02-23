جامعة حلوان تنتظر موافقة "الأعلى للجامعات" على كليتى "الموضة" و "التغذية"

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تنتظر موافقة المجلس الأعلى للجامعات على كليتى "علوم الموضة" و "التغذية" تمهيدا لإصدار قرار بإنشائهما، موضحا أن الجامعة تهدف دائما إلى ضم التخصصات المطلوبة فى سوق العمل؛ لتأهيل طلابها وخريجيها ليكونوا منافسين أقوياء بسوق العمل.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس جامعة حلوان وافق على كلية علوم الموضة، وأن الجامعة فى إطار الخطوات النهائية لاعتماد اللوائح الخاصة بالكلية تمهيدا لبدء الدراسة بها سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الجامعة خصصت مبنى بالحرم الجامعى للكلية الجديدة.

وأوضح أن علوم الموضة تنصب الدراسة بها على التخصصات التطبيقية فى أكثر من علم من العلوم الخاصة بالنسيج والملابس، وأيضا صناعة الجلود وغيرها من تخصصات مثل الحلى وخلافه مما له ارتباط وثيق بخطوط الموضة المحلية والعالمية، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من إنشاء الكلية هو تخريج خريجين على أعلى مستوى من التميز وبما يحتاجه سوق العمل فى هذه المجالات الحيوية سواء فى الملابس أو الجلود أو التخصصات الأخرى المرتبطة بصناعة الموضة مثل الحلى وغيرها.