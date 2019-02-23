تليجراف: مطالبات بتنحى تيريزا ماى بعد انتخابات مايو المحلية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن وزراء فى الحكومة طالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماى بالتنحى بعد الانتخابات المحلية فى مايو المقبل، وذلك للسماح لزعيم جديد بتسليم المرحلة المقبلة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال الوزراء إن تيريزا ماى ستضطر إلى المغادرة بعد انتهاء المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو أنها ستواجه هزيمة فى تصويت بحجب الثقة فى نهاية العام.

ووفقا لشبكة "بلومبرج"، تعهدت ماى لحزبها بأنها ستتقاعد قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة والمقررة فى عام 2022، لكنها من المرجح أن تواجه ضغوطاً للقيام بذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.