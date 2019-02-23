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السبت، 23 فبراير 2019 10:20 م
خالد صلاح
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تعرف على آخر استعدادات استاد الإسكندرية لاستقبال مباريات كأس الأمم الإفريقية

السبت، 23 فبراير 2019 10:15 م
تعرف على آخر استعدادات استاد الإسكندرية لاستقبال مباريات كأس الأمم الإفريقية جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن حى وسط عن تطوير مرافق وشبكات الخاصة باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، وقامت بهية عبد الفتاح، رئيس حى وسط، بجولة تفقدية لاستاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة اليوم، لدراسة تطوير ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف والإضاءة المغذية للاستاد، وكذلك الطرق والأرصفة المحيطة، والحدائق والأشجار المجاورة تمهيدا لعمل تقرير مفصل للعرض على محافظ الإسكندرية.

رافقها خلال الجولة الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، المهندس علاء مديرية الإسكان، المهندس ياسر يوسف مدير فرع هندسة البلد بشركة مياه الشرب، والمهندس حسن خليل مدير عام منطقة وسط للصرف الصحى، والمهندس ياسر غريب من مديرية الطرق والنقل.

حيث تم الاتفاق بالنسبة لمحيط الاستاد على تغيير الاسفلت بالكامل فى كل المحاور، معالجة الهبوطات الأرضية الموجودة، استبدال البلاط بالرخام، وإنشاء سور زخرفى على الرصيف المواجه للسفارة بارتفاع 60 سم كحرم للرصيف. وكذلك استبدال أعمدة الإضاءة باعمدة زخرفية، مع رفع كفاءة الاضاءة داخل وخارج الاستاد، وتطوير حديقة الإسعاف المواجهة للاستاد من حيث: البلاط، البلدورات، والأسفلت فضلا عن الزراعات والنافورة. 

كما تم الاتفاق على تطوير ورفع كفاءة شبكة المياه المغذية للاستاد برفع الضغوط وزيادة الافرع، وكذلك تطوير شبكة الصرف ورفع كفاءتها، إلى جانب التطوير الشامل للاستاد الذى ستقوم به إحدى الشركات.

 


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