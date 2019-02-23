تشغيل الحفار البرمائى بسوهاج لتكريك مآخذ 12 محطة مياه للقضاء على الإطماء

كتب أحمد حسن

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بدء تشغيل الحفار البرمائى، للقيام بأعمال تكريك مآخذ محطات مياه الشرب السطحية، والبالغ عددها 12 محطة بمحافظة سوهاج.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الإسكان، اليوم السبت، إلى أن اللواء محمد بدرى أكد أن الحفار البرمائى يقضى على مشكلة الإطماء بمآخذ محطات مياه الشرب، ما يساهم فى تحسين أداء عمل طلمبات سحب المياه، وزيادة جودة مياه الشرب المُنتجة، مؤكداً أن الشركة تسعى دائماً إلى تطوير ودعم معداتها بأحدث الآلات التى تساهم فى تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم شراء هذا الحفار البرمائى بقيمة 7 ملايين جنيه.