ترشيح 10 أمهات مثاليات من بين 25 سيدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن 25 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية بالمحافظة من مدن وقرى كفر الشيخ، وتم اختيار 10 منهن كأمهات مثاليات يمثلن مراكز ومدن كفر الشيخ الـ10، وسيتم تصعيد 5 منهن من بينهن الأم المثالية على مستوى المحافظة على مستوى الجمهورية، ليكنّ ضمن ترتيب الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وأضاف مسلم، لـ"اليوم السابع"، سيتم الإعلان عن الأمهات المثاليات مطلع شهر مارس المقبل، وسيتم ترشيح أم مثالية للمشاركة فى احتفال جامعة كفر الشيخ بالأمهات المثاليات التى ستنظمها الجامعة.