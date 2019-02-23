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تخصيص 30 ألف فدان ضمن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة فى الوادى الجديد

السبت، 23 فبراير 2019 04:34 م
تخصيص 30 ألف فدان ضمن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة فى الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
كتب إسلام سعيد تصوير السعودي محمد
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كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخصيص 30 ألف فدان لزراعة النخيل فى المحافظة ضمن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة والذى يجرى تدشينه حالياً في المحافظة.
 
 
وأضاف الزملوط خلال العرض الذى قدمه أمام مجلس الأعمال السعودي المصرى، أن الأراضي التى يتم تخصيصها لهذا المشروع قريبة من الطرق والبنية التحتية والطرق، مضيفا" لن نترك المستثمر ونسهل عليه كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية".
 
 
وأشار إلى أن إنتاج مزراع النخل التى نقوم بتدشينها حاليا سيظهر خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات، لافتاً إلى أن الأرض يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع لمدة تصل ل25 سنة 
 

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