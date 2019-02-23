تحرير 217 محضرا متنوعا فى حملات إزالة إشغالات بـ6 أحياء فى العاصمة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء إبراهيم عوض ، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة ، أنه فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات، بشكل يومى، فإن أحياء "وسط القاهرة وشرق مدينة نصر ومنشأة ناصر والساحل، والزيتون و15 مايو" نفذت عمليات لإزالة الإشغالات.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة ، لـ"اليوم السابع" ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 محضر إشغال و 160 محضر إزالة إدارية، و 9 محاضر لباعة جائلين، وتحرير 8 محضر بيئة.

واشار عوض أنه فى إطار تنفيذ التعليمات الصادرة بإيقاف أعمال البناء المخالف قام حى حدائق القبة باستكمال هدم الادوار المخالفة بالعقار رقم 12 شارع امين مروان، والعقار بشارع محمد مسعود، وقيام حى عين شمس بازالة العقار رقم 4 شارع المدينة المنورة، فيما أزال حى المعادى تعديات على أراضي أملاك دولة.