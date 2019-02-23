تجديد حبس مزارع لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس مزارع لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع السلاح والاتجار به، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقيام أحد الأشخاص "مزارع" 59 عاما سبق اتهامه فى عدد من القضايا، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.. بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على 5 قطع أسلحة نارية "فرد محلى"، و5 طلقات من ذات العيار - العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع - مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.