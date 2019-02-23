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تجديد حبس ربة منزل قتلت نجلى سلفتها بسبب الغيرة بمركز نقادة بقنا

السبت، 23 فبراير 2019 07:07 م
تجديد حبس ربة منزل قتلت نجلى سلفتها بسبب الغيرة بمركز نقادة بقنا قتل- أرشيفية
قنا - وائل محمد
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات قنا بمركز نقادة، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة قتلها طفلين بقرية الزوايدة، على فترات زمنية بلغت عامين بسبب الغيرة من سلفتها.

وكشفت تحريات اللواء محمود حسن مدير مباحث قنا، أن "أسماء. ا. ع"، 24 سنة ربة منزل، قتلت الطفل الأول "على حمدتو"، عامين، وذلك بوضعه فى جوال وإلقاء الجثة فى الترعة منذ عامين، وقامت بقتل الطفل الثانى "البراء" عام ونصف، منذ أسبوعين، حيث وضعت رأسه فى حوض سقاية المواشى حتى لقى مصرعه نتيجة الغرق.


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تحرر محضر بالواقعة

وتم اخطار اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا




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